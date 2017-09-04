百分百工作狂 賴清德不為人知的生活

2017-09-04 21:18

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市長賴清德棄醫從政，以清新的形象，一路從國大代表、立法委員，到連任台南市長，過關斬將，每戰皆捷，即將挾著第一名市長的光環，帶著「台南經驗」，北上接任行政院長。黨內人士認為，以他施政的強勢風格，未來政府施政必有一番新氣象。

賴清德出身基層，懂得基層的語言及需求，對社會民意的脈動掌握十分精準，加上他擇善固執，不怕得罪人的個性，接任後，民進黨基層這一年來對中央施政民調長期低迷的憂慮可望一掃而空，為蔡政府加分。

賴清德畢業於台北建國中學、台灣大學復健系、成功大學學士後醫學系，並成為腎臟科醫師，立委任內赴美國哈佛大學深造取得公共衛生學院碩士。

形象清新，又有張明星臉，他從政相當順利，自我要求高，對工作全力投入，追求完美，邏輯思考及記憶力超強，幕僚形容幾乎是一個「百分之百的工作狂」。

親近賴清德的人士指出，除了工作之外，賴清德幾乎沒什麼休閒娛樂，最大的興趣就是看棒球及關心政治，年輕時也喜歡看武俠小說，相當重視家庭，曾經傳出有媒體跟拍，發現賴清德的生活十分「無趣」，最後無功而返。

賴清德是天秤座，下個月就要過生日。政壇及媒體圈也都知道，賴清德是個擇善固執，言行相當謹慎，這次接任行政院長，因總統府還未對外宣布，早上消息曝光後，為避免媒體追問，只好「神隱」不見人。

此外，賴清德對基層相當具親和力，而且自律甚嚴，剛毅正直，不怕得罪人。這從他初當選市長，不惜得罪議員，取消議員的工程配合款陋習，可以看出端倪，最後也獲得民意的高度支持。

黨內人士指出，賴清德的能力和執政成果在黨內與社會獲得極高的肯定，且擔任多屆立委和市長，對於民眾的需求和台灣當前的困境都有相當了解，加上過人的執行力，由他出任閣揆，未來將能為台灣帶來不一樣的新風貌。