林全辭職 花媽：應給願承擔的人掌聲

陳菊認為林全是一位願意承擔的人，為台灣社會付出很多（記者王榮祥攝）

2017-09-04 15:23

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對行政院長林全請辭，高雄市長陳菊今天表示，應該要給願意承擔的人（指林全）掌聲，陳菊同時高度肯定林全在院長任內的努力成果，強調改革第一步，林全承擔的很多。

行政院長林全宣佈請辭、傳聞台南市長賴清德將接任閣揆，先前屢被傳聞是閣揆熱門人選的高雄市長陳菊被問及內閣異動，似乎有點感慨、但也輕鬆不少，受訪前還跟等待許久的媒體打趣說，又不是我辭職啊﹗

陳菊指出，林全上任後，萬事起頭難，改革是一件艱辛工程，她知道林全接任院長後非常辛苦，她一向非常支持林全，也瞭解林全忍辱負重，一年多時間來，面對改革的第一步，林全要承擔很多。

陳菊認為，林全能在這部分完成很多重要改革的起步，對台灣社會很重要，不管五加二、產業創新、綠能政策、長照、前瞻基礎計畫等。

陳菊說，非常感謝他支持南台灣、支持高雄，他當院長的辛苦，高雄一直做他重要後盾，非常謝謝他的辛苦，謝謝他在這段時間的辛苦，謝謝他。

陳菊進一步強調，應該要為願意承擔的人、給他掌聲，謝謝院長。

至於下任閣揆﹖陳菊表示這是總統職權，目前還沒宣布，還不宜發表意見。