促台灣發展海洋政策 前國防部副部長：須明確並延續

2017-08-29 18:56

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣雖為海洋國家，但前國防部副部長陳永康今指出，台灣海洋政策尚欠缺明確方向，且時常搖擺，對國家未來發展不利。他也提到海洋相關產業繁多，台灣中小企業應整合發展，以發揮產業界最大動能。

政大國關中心、台灣安全研究中心、新興市場研究協會與弗萊徹學院等單位今天在台北合作舉辦「海事爭端與海洋市場機會：如何促進亞洲的海洋合作」研討會，邀集國內學者專家、官員與產業界人士，就海事安全、地緣政治、海洋永續經濟、海洋能源、環保、科技與觀光文創等廣闊議題，進行深度研討。

陳永康在專題演講中提出幾點建言，他認為台灣發展海洋政策欠缺明確的大方向，需先有明確政策，爾後再訂定計畫、編列預算執行。陳永康也指出，政策需要延續性，但台灣政治環境容易造成政策搖擺不定，例如現在重視南部重工業，但換黨執政時可能又會產生變化，「如此對國家發展不利」。陳永康也提到，台灣產業界「不能各做各的」，會使能量虛耗，應整合發展，同步動起來、發揮最大動能。

在區域合作上，印度海事基金會主任Vijay Sakhuja提到「友善海洋環境的「藍色經濟（Blue Economy）」。他說，海上貿易在過去兩世紀以來成長從未停歇，海運以綿密網絡遍佈全球，航線競爭、跨國犯罪與各國不對稱戰力發展等改變，也使海上貿易成為當代海事安全論述的發展基礎。而聯合國也了解到海洋永續的重要性，在今年的首屆海洋大會上「藍色經濟」合作模式更是焦點，或將成為多邊合作創造集體利益的契機。

對於南海爭議，菲律賓和平、暴力與恐怖主義研究所主任Rommel C. Banlaoi分析，南海目前情勢相對和緩；由於中國與各聲索國、尤其是菲律賓的雙邊關係，較先前南海仲裁案時呈正向發展，使南海各國的海事安全合作出現曙光。但他也說，「很可能只是暴風雨前的寧靜」，因為後仲裁時代，南海仍面臨聲索國片面活動、區域外強權介入、國際仲裁拘束力、落實南海行為宣言與行為準則框架共識等挑戰。

銘傳大學兼任助理教授林文隆則說，亞太區域國家的命運，繫於美國與中國兩強權的競合。因為北京的獨斷獨行與美國對之的堅定反對，此區域和平穩定的前景令人憂心，必須謹慎以對，避免兩強以確保海事安全之名開展爭霸戰。