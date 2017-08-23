停電影響非核家園目標？ 黃重諺：沒有這樣的懸念

黃重諺強調，一切再生能源發展走向都在規劃中，2025年非核家園目標不變。（資料照，記者蘇芳禾攝）

2017-08-23 15:26

〔即時新聞／綜合報導〕815全台大跳電當天，總統蔡英文用臉書向社會大眾致歉，引發部分人士質疑這種道歉行為不夠正式，總統府發言人黃重諺表示，考量到總統臉書是擁有200多萬粉絲的通路，可以立刻就傳達出總統的訊息，同時也強調2025非核家園目標不變。

綜合媒體報導，黃重諺今上廣播節目專訪表示，停電當天，蔡總統即表示，無論如何「今天一定要有個意思的表示」，當時曾想透過電視畫面來做正式說明，但考量到當天所有的人在各自線上，而復電可能在晚上10點以後，遂決定當晚先透過臉書發言致歉，在隔天第一個公開行程上再作正式講話。

黃重諺指出，各國領袖也常在發生事件的第一時間，透過推特等社群媒體發聲，而蔡英文總統臉書擁有200多萬的粉絲，算是最大通路，只要一發文，就可快速透過文字傳遞訊息。

而針對這次的大規模停電，是否會影響到蔡政府2025非核家園的目標？黃重諺則強調，蔡總統對這樣的方向非常有信心，非核家園的目標還是要做到，對於在能源轉型的過渡期中如果無法銜接上，恐仍有缺電危機，黃重諺認為，一切再生能源發展走向都在規劃中，「沒有這樣的懸念。」