APEC特使已來台送邀請函 我方領袖代表人選未公開

外交部國組司司長徐佩勇今天出席外交部例會。（記者呂伊萱攝）

2017-08-22 11:49

〔記者呂伊萱／台北報導〕「亞太經濟合作會議（APEC） 」將於11月中旬於越南召開經濟領袖峰會（AELM），今年領袖代表人選尚未公開。外交部國組司司長徐佩勇今天表示，主辦國越南今年已提早於5月派出特使來台遞送邀請函，遞送第二封邀請函時間則未定，總統屆時將告知對方我方領袖代表人選。

APEC峰會訂於11月10日至11日在越南峴港舉行。我國去年由親民黨主席宋楚瑜出任領袖代表，代表台灣參加會議，今年人選則尚未公開。

每年APEC峰會，主辦國多半選在8月底至9月初派出特使遞送邀請函，總統也會接見。徐佩勇今天出席外交部例會時表示，APEC今年主辦國越南，已在5月時來台遞送AELM邀請函。

依照慣例第一封邀請函是邀請各國領袖去參加AELM，第二封邀請函則會列出討論題目與議程等內容，遞送給指定領袖代表。因此對方第二次來時，我國領袖代表人選也必定案，惟時間未定。

本年度APEC高階政策對話與專業部長層級會議計有10個，其中「衛生與經濟高階論壇」將於明後兩天在越南胡志明市召開，越南衛生部長阮氏經進（Nguyen Thi Kim Tien）與美國衛生部長普萊斯（Thomas Price）都將出席與會，我國則由衛福部政次何啟功率團出席。