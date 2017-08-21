815停電專案報告 林揆：單一事件不影響能源轉型決心

林揆今將到立法院進行0815停電專案報告，圖為林揆0819到台中火力電廠慰問台電員工。（資料照，記者蘇金鳳攝）

2017-08-21 08:46

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院長林全今日將至立法院專案報告及備詢，政院送至國會的「815供氣中斷至大潭電廠跳機停電事件專案報告」提及，我國電力過度依賴集中式發電系統，但單一事件不會影響政府能源轉型的決心。

報告指出，全台輪流停電用戶總計約592萬戶，起因大潭電廠天然氣計量站控制系統的控制器更換電源供應器時，未遵循SOP施作，造成供應中斷，隨後大潭電廠6部機組跳脫，電力系統供電量瞬間減少420萬千瓦。

報告提及，供氣中斷的初步調查結果應為作業人員在更換電源供應器前，未將控制模式由遠端控制改切換為現場控制模式，而在恢復供電後，電腦自動控制系統發出異常訊號，並重新載入原廠設定，使電動閥自動關閉，導致供氣中斷。

報告顯示，我國電力系統長期存在二個問題，第一是過度依賴集中式發電系統，由於電廠尋址困難，導致新發電機組均在既有電廠擴建或更換，一旦發生單一事件，立即對供電造成影響。

第二為脆弱的能源「管網輸儲」基礎建設，現有電網與天然氣管的傳輸調度能力以及備用線路不足，導致缺乏緊急應變及抗災能力，現有天然氣的供應和儲存，也無法滿足未來能源轉型的需求。