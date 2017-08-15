工商大老提政府加薪說 全教產籲軍公教勞一起漲

2017-08-15 15:44

〔記者林曉雲／台北報導〕勞動部明天將召開「基本工資審議委員會」，經濟部長李世光、勞動部長林美珠昨天與7大工商團體舉行會前會，工商協進會理事長林伯豐要求，軍公教先調薪，再談漲基本工資。全國教育產業總工會今發聲明響應，理事長黃耀南表示，政府應起帶頭作用，明年讓軍公教勞一起調漲薪資。

黃耀南表示，行政院人事行政總處於7月19日舉行「軍公教員工待遇審議委員會」，認為依據行政院主計總處及國家發展委員會，公布的經濟成長率與景氣對策信號資料顯示，目前國內景氣變化仍待觀察，加上各級政府收支仍呈現短差情形，綜合評估相關經濟指標及我國財政狀況後，建議明年軍公教調薪案必須慎重，最後由行政院長林全拍板定案，明年軍公教確定不調薪。

黃耀南指出，軍公教自民國100年調薪3％後，迄今6年未調整，勞工薪資也未見成長，導致整體國民的薪資凍漲，目前國民的實質薪資，停留在17年前的水準，但近年來的經濟成長率每年至少有1％以上的成長。

對於教育部明年起推動「玉山計畫」，每年擬投入56億元，黃耀南表示，此舉是解決因年金改革造成高教流才問題，其中大學教師的學術研究費將調升10％，但反觀中小學教師鐘點費已25年未調整，行政加給又過於低廉，使每年暑假行政大逃亡已成各校之痛，年金改革明年將上路，公教人員自付的退撫基金將增加1％，付出增加又沒有加薪，等同實質減薪。

鄰近的韓國總統文在寅已宣布，明年會調薪10％以上。全教產主張政府應起帶頭作用，明（107）年軍公教勞一起調漲薪資；且軍公教是政府的受雇者，行政院在召開「軍公教員工待遇審議委員會」時，應比照勞動部召開「基本工資審議委員會」，邀請相關軍公教團體參加討論；教育不應厚此薄彼，同樣是為國家培育人才，高中以下教師所付出的心力絕不少於大專教師；教育部應以實質行動提振基層教師士氣。