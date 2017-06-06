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小學生搭捷運半價？ 柯市府：最快明年上路

小學生搭捷運半價？柯市府：最快明年上路。（資料照，記者陳紜甄攝）

2017-06-06  17:20

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員王欣儀昨（5）日質詢時表示，依照兒少法第33條，北捷應提供6歲以上、未滿12歲兒童優惠措施，然而北捷卻以全票收費，已涉嫌違法。而台北市長柯文哲表示，目前已與交通局討論，但編預算仍需要時間。而社會局長許立民補充，目前規劃方向為半價優惠，明年最多會編列新台幣1億元的預算。

依照《兒少法第33條》，國內大眾交通運輸、文教設施、風景區與康樂場所等公營、公辦民營及民營事業，應以年齡為標準，提供兒童優惠措施，並應提供未滿一定年齡之兒童免費優惠。台北市議員王欣儀認為，小學生雖持悠遊卡的優待卡時搭公車有優惠，然而搭乘捷運的折扣卻與成人相同，因此質疑北捷違法，若不修正將向監察院提出糾正，並舉出東京與首爾地鐵對於兒少的福利作為例子，表示台北市的相關制度仍不夠完善。

而柯文哲表示，已經與交通局研討過，但認為還是要依法行政，編預算會花點時間。社會局長許立民補充，目前規劃方向為提供小學生半價優惠，明年最多會編列新台幣1億元的預算。

柯文哲表示已與交通局研議。（資料圖 記者黃耀徵攝）

台北市議員王欣儀質疑，北捷未對孩童提供優惠涉嫌違法。（資料圖 記者張凱翔攝）

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