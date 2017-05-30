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委員選舉時程喬不攏 國民黨明中常會緊急停開

2017-05-30  20:14

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉塵埃落定，但新舊主席交接仍困難重重。國民黨中央今（30日）傍晚緊急通知，宣布明天（31日）的中常會停開一次。

據《風傳媒》報導，吳敦義當選後，原本有意配合洪秀柱好讓黨主席提前交接順利，但發現洪營企圖主導國民黨中央委員和中常委選舉，讓吳敦義陣營相當不滿，預計在明天中常委上發難，提案將中央委員選舉延後到交接之後舉辦。

《聯合新聞》報導指出，為了避免黨內衝突再起，國民黨中央今天緊急通知中常會停開一次，並呼籲雙方在下週開會之前多多溝通尋求共識。

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  • 由於吳、洪雙方對黨中央委員選舉時程有異議，國民黨中央今（30日）傍晚緊急通知，宣布明天（31日）的中常會停開一次。（資料照，記者廖振輝攝）

    由於吳、洪雙方對黨中央委員選舉時程有異議，國民黨中央今（30日）傍晚緊急通知，宣布明天（31日）的中常會停開一次。（資料照，記者廖振輝攝）

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相關關鍵字： 吳敦義 國民黨 國民黨中常會 國民黨主席交接 洪秀柱
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