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是否要設「毒品法庭」 司改委員意見大不同

2017-05-25  11:00

［記者黃欣柏／台北報導］司改國是會議第五分組今召開第3次增開會議，因日前分組委員、檢察官林達曾投書建議設置「毒品法庭」，司法院今提報告指出，我國檢察官與英美法系國家檢察官在職權上具有差異性，且檢察官比法官更具備連結行政資源的優勢，因此目前應無引進毒品法庭制度的必要。

林達認為，我國需要全新多元的保安處分機制，例如自費門診、住院到監護治療，也可能改用觀護追蹤、諮商或就業輔導等方式，甚至也可能是罰款、社會勞動或短期監禁，這些社福工具本來就存在，只是分散在不同機關，想動用都必須經過層層的轉介。

林達指出，毒品法庭就像是企業內的專案會議，檢察官先篩選個案，給予緩起訴戒癮治療，或者向毒品法庭聲請保安處分（或起訴），法官則可邀請觀護人、醫生、諮商師、社工師及檢察官一起研商，最後作出最適合的處分或判決，再交由觀護人執行並定期陳報法院，以便法官隨時加重或減免，將會是更有彈性與效率的機制。

但司法院指出，毒品法庭是「司法監控」下的多面向處遇手段，目的是協助毒癮者擺脫一再吸毒入監的「旋轉門」現象，但目前台灣已設有相關機制，即使仍有不足之處，也可以透過修法方式解決。

同組委員王以凡認為，司改委員投書倡議成立毒品法庭，似乎是認為只要引進該制度，就可以克服毒品防制與執行困境，但該文明顯忽略了體制、法規及社區處遇資源不足等問題。她建議，如能透過修法調整《毒品危害防制條例》，增加其保安處分手段，就可以由觀護人在現行法務體制內運作。

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  • 司改委員王以凡（右）認為不須設置毒品法庭。（記者黃欣柏攝）

    司改委員王以凡（右）認為不須設置毒品法庭。（記者黃欣柏攝）

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