遭諷押錯寶... 邱毅撰「護柱」文、怒嗆吳敦義支持者
2017-05-25 10:26
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉由前副總統吳敦義首輪過半勝出，力挺現任黨主席洪秀柱的前立委邱毅在臉書上指出「這並不代表洪秀柱的失敗」。邱毅不滿自己被兩岸的網友嘲諷「押錯寶」，因此PO了一篇文訴說自己「挺柱到底」的原因。
邱毅指出，「最近幾天，不少兩岸網友嘲諷我，説我選擇支持洪秀柱是錯的，明知她會輸，就應該審時度勢支持吳敦義才對。這種看法是我極度厭惡，嗤之以鼻的。政治不是投資買賣，怎能論斤計兩，充滿功利導向的盤算。押寶勝算較大的一方，好攀龍附鳳，自己也跟著雞犬升天，你不覺得這是很低級下流的做法嗎」。
邱毅表示：「我支持洪秀柱，並不在乎她會不會贏，如果她贏了，我也不想分享任何的政治利益。我只是贊成她的政治路線，佩服她能勇敢面對民粹，說出兩岸的真相與台灣的危機。」
邱毅讚洪秀柱「在政治醬缸中幾十年，卻始終保持赤子之心的勇氣，不把政治當成投資牟利的勾當，清清白白，沒有一丁點汚染」、「始終如一的堅持理念，不在橫逆劣勢中向民粹屈服，不附從惡質的選舉文化」，「這樣的人在現今政壇已是罕見的稀有動物了」。
此外，邱毅也反擊嘲諷他的網友們，他說：「所以，那些攀龍附鳳，押寶成功而得意忘形的人，別再來我FB和微博留言叫囂，你們充滿低俗功利導向的言論，只是曝露出你們內心世界的暗黑與不安罷了！」
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