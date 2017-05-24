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中國WHA打壓台灣 李伯璋瑞台座談會專題講健保

2017-05-24  15:27

〔記者林惠琴／台北報導〕我國今年參與WHA（世界衛生大會），因為兩岸政治因素遭阻擋參與，但衛福部長陳時中仍率領世衛行動團前往、表達台灣立場，同赴當地的衛福部健保署長李伯璋表示，目前中國打壓主要是在大會，甚至還說出「台灣公共衛生受到他們照顧」等言語，實在很不負責任。

李伯璋指出，如同部長所言，不用跟中國動氣，未來期許自己可以努力做好健保這塊，讓台灣的醫療環境變得更成熟，如此一來，就算中國打壓，相信國際仍然可以看見台灣。

我國健保開辦至今22年，李伯璋昨日下午受邀參加由瑞士衛生政策協會在日內瓦主辦的「瑞台健保交流座談會」，以「新世代台灣健保成就與挑戰」（Achievements and Challengs of Taiwan National Health Insurances）為題，發表專題演講。

李伯璋強調，目前中國打壓台灣並未發生在專業領域的交流，已順利分享我國健保制度的成果，現場與會者均對於台灣能提供高品質的醫療照顧稱羨不已，像是今年納入健保給付的C肝口服新藥，國外有些地區民眾的藥物部分負擔可能達到一半，因此非常羨慕，但也說明必須注意財務控管。

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  • 健保署長李伯璋發表演講過程。（健保署提供）

    健保署長李伯璋發表演講過程。（健保署提供）

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