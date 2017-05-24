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綠執政在藍縣放國慶煙火 台東縣議員小肯定
2017-05-24 14:50
［記者黃明堂／台東報導］總統蔡英文執政後首次國慶煙火，將在國民黨執政的台東縣施放，縣議員陳志峰今天質詢時先貶後褒，並要縣府動起來。
陳志峰質詢指出，小英政府推出8千8百億的前瞻計畫，台東要的不多，只要尾數的一半，4百億給台東就好了。國慶煙火給台東，好像是施捨一般。不過，他說，綠營執政，還願意在藍營執政的縣辦國慶煙火，不分黨派的作法，他還是要給予肯定，最好，連國慶閱兵都能搬來台東。
蘇嘉全：立委劉櫂豪爭取的
國慶煙火將破天荒在台東施放國慶煙火，台東縣政府昨天晚間率先發布這項訊息，立委劉櫂豪也馬上在臉書寫下「一個多月前，櫂豪向蘇嘉全院長強力建議國慶煙火在台東舉辦，去年因為風災重創台東，許多縣民遭受生命財產的損失，如果今年國慶在台東施放煙火，將能帶給台東鄉親多一些溫暖與希望」。立法院長蘇嘉全也在臉書呼應是「劉櫂豪委員向國慶籌備小組建議」。
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