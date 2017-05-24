| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 政治

綠執政在藍縣放國慶煙火 台東縣議員小肯定

2017-05-24  14:50

［記者黃明堂／台東報導］總統蔡英文執政後首次國慶煙火，將在國民黨執政的台東縣施放，縣議員陳志峰今天質詢時先貶後褒，並要縣府動起來。

陳志峰質詢指出，小英政府推出8千8百億的前瞻計畫，台東要的不多，只要尾數的一半，4百億給台東就好了。國慶煙火給台東，好像是施捨一般。不過，他說，綠營執政，還願意在藍營執政的縣辦國慶煙火，不分黨派的作法，他還是要給予肯定，最好，連國慶閱兵都能搬來台東。

蘇嘉全：立委劉櫂豪爭取的

國慶煙火將破天荒在台東施放國慶煙火，台東縣政府昨天晚間率先發布這項訊息，立委劉櫂豪也馬上在臉書寫下「一個多月前，櫂豪向蘇嘉全院長強力建議國慶煙火在台東舉辦，去年因為風災重創台東，許多縣民遭受生命財產的損失，如果今年國慶在台東施放煙火，將能帶給台東鄉親多一些溫暖與希望」。立法院長蘇嘉全也在臉書呼應是「劉櫂豪委員向國慶籌備小組建議」。

廣告
  • 綠執政，在藍台東放國慶煙火，台東縣議員陳志峰給予肯定。（記者黃明堂攝）

    綠執政，在藍台東放國慶煙火，台東縣議員陳志峰給予肯定。（記者黃明堂攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國慶煙火
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泰式打拋肉
古早味甜點✧蜜番薯
越式✧牛肉河粉
好喝綠豆湯怎麼煮？
轉寄

標題：綠執政在藍縣放國慶煙火 台東縣議員小肯定


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月24日‧星期三‧丁酉年四月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.