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蔡英文請裴杜奇 代為向川普致意

2017-05-23  13:42

〔記者鍾麗華／台北報導〕總統蔡英文今天接見美國共和黨全國委員會共同主席裴杜奇，蔡總統重申，台灣會持續扮演美國在區域安全可信賴的夥伴；她也請裴杜奇代為向川普總統、以及白宮幕僚長蒲博思致意。

蔡總統指出，今年是《台灣關係法》立法38週年。美國共和黨在2016年黨綱中，納入多項對台灣非常有利的主張，包括重申信守《台灣關係法》以及重申對台「六項保證」，支持繼續對台軍售、協助我國正積極投入的潛艦國造，以及呼籲洽簽台美自由貿易協定（FTA）、支持台灣參與國際組織等，總統也代表政府與人民表達由衷謝意。

總統強調，美國的持續支持及協助，對台灣爭取擴大國際空間，扮演不可或缺的角色。她重申，台灣會持續扮演美國在區域安全可信賴的夥伴，為區域的繁榮與和平而努力。做為國際社會負責任的一員，台灣有高度的意願與能力，為國際社會做出更有意義的貢獻。

蔡英文進一步表示，在戰略對話上，台灣願意在維持區域和平繁榮現狀的立場上，扮演更積極的角色。無論在反恐、人道援助、加強對國防投資及合作等方面，台灣都已經積極投入，深盼未來台美在這些領域，能有更多的實質合作及對話。

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  • 總統蔡英文今天接見美國共和黨全國委員會共同主席裴杜奇。（總統府提供）

    總統蔡英文今天接見美國共和黨全國委員會共同主席裴杜奇。（總統府提供）

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