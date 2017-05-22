祝賀吳敦義當選黨主席 朱立倫：扮演強而有力在野黨

2017-05-22 15:00

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨5月20日舉行黨主席選舉，吳敦義以52.24%得票率當選新任黨主席。新北市長朱立倫今天表示，當晚已致電道賀，希望大家弭平選舉傷痕，盡快團結。

朱立倫今天下午出席公共托老中心交通車捐贈儀式，會後媒體詢問對於吳敦義當選國民黨主席的看法。

朱立倫說，當天已經跟吳敦義通過電話，恭喜吳當選，他希望大家盡快弭平選舉傷痕，團結在一起，這幾天他看到吳敦義以及黨內人士共同努力，希望盡快團結 ，讓國民黨扮演好強而有力的在野黨。