祝賀吳敦義當選黨主席 朱立倫：扮演強而有力在野黨
2017-05-22 15:00
〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨5月20日舉行黨主席選舉，吳敦義以52.24%得票率當選新任黨主席。新北市長朱立倫今天表示，當晚已致電道賀，希望大家弭平選舉傷痕，盡快團結。
朱立倫今天下午出席公共托老中心交通車捐贈儀式，會後媒體詢問對於吳敦義當選國民黨主席的看法。
朱立倫說，當天已經跟吳敦義通過電話，恭喜吳當選，他希望大家盡快弭平選舉傷痕，團結在一起，這幾天他看到吳敦義以及黨內人士共同努力，希望盡快團結 ，讓國民黨扮演好強而有力的在野黨。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 友邦衛生部長不甩中國施壓 大力挺台參與WHA
- 「活當，不是死當」小英執政週年民調52.41分
- 加班上限將提高？ 苗博雅嗆綠委：7天假還來啦！
- 王育敏亂問 遭段宜康砲轟
- 傳吳敦義拋時間點見習近平 徐永明諷「猴急」
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 華人圈10大美女林志玲屈居第2 第1名竟是「她」
- 沒他就沒「賀歲帝」 這貴人比豬哥亮早走一步
- 帕運「銀」恨 輪椅桌球世界盃奪金
- 9空服員請假 遠航又取消兩航班
- 高鐵大學生暑假返鄉5折列車 24日凌晨0時開始搶票
- 〈熱門族群〉首季淡季不淡 網通股Q2要更旺
- 自行車「輪」陷馬路縫隙 騎士彈飛送醫
- 《愛肝加油站》B級以上肝硬化 不適用健保C肝新藥
- 涉改標過期鮑魚 疑流向中投桃苗8餐廳
- 中國函告各國 不准台灣省參加WHA
- 豬哥亮標靶藥丟馬桶 3個月壽命被沖掉
- 東亞青少年空手道錦標賽 高市鳳林國中「穿金戴銀」
- 川普促穆斯林領袖 驅除極端主義
- 川普促穆斯林國家 團結孤立伊朗
- 紅樹林往淡海新市鎮輕軌系統 環差初審通過
- 賭徒朝聖豬哥亮靈堂 告別式家祭時間變明牌號碼
- 彭明敏簽書會
- 羅馬網賽 茲韋列夫爆冷擒伏喬帥封王
- 凌晨3度長按門鈴 擾人清夢判拘
- 粉絲別哭！ 文在寅爆紅帥保鑣辭職了
- 害老翁意外摔死 女外勞落跑被逮
- 林口長庚線接駁車出「撞」況 8名乘客送醫
- 機師飛航途中睡覺 台灣虎航證實：爆料副機師停職調查
- 誆換匯比台銀便宜 女子詐近4000萬元被訴
- 補強完工／浮洲合宜宅A3區 下月拿到使照
- 東森房屋西進拓點 首店選在有台商基地稱號的昆山
- 信開黃腔撇禁慾 盼愛女晚婚 狠頒禁愛令
- 吳克群下跪求婚 王心凌羞得快閃
- 「死亡之牆」特技意外 汽車失控墜落砸死騎士
- 〈熱門族群〉特斯拉股價漲 電動車概念股發燒
- 女星大囍日驚傳搶救手指 「卡戒自救」有撇步
- 縣定古蹟竹山連興宮 修復工程開工
- 〈親子會客室〉慢飛天使 終將高飛
- 免翻譯！泰國人也聽得懂這些台語 原來台泰這麼親！
- 川普靠推特當選 創辦人致歉
- 南港闕家祖厝「德成居」 北市登錄為歷史建築
- 苗栗就業中心設兒童區 求職臨托安心
- 角島鯨小檔案
- 連發32年獎學金 里長黃文秋有愛
- 怪獸翹班五月天 香港密會粉絲
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：祝賀吳敦義當選黨主席 朱立倫：扮演強而有力在野黨
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分