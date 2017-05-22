免收費時段改來改去 交長：晚上就是要收費

2017-05-22 10:26

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通委員會今天安排端午節連假交通運輸計畫報告，多位立委對交通部提出的國道免收費時段不滿意。立委趙正宇表示，上午3點到5點是一天中最想睡覺的時候，交通部反而鼓勵民眾這時候上國道，有道理嗎？立委鄭寶清也說，免收費時段改來改去，給民眾的觀感很差，建議交通部統一收費時段。交通部長賀陳旦則表示，該政策希望民眾能了解晚上就是要收費，不要有僥倖心態。

交通部表示，端午疏運期間5月27日、30日凌晨0點到5點及28日、29日上午3點到5點實施國道全線暫停收費，國3新竹至燕巢系統單一費率8折收費。

趙正宇表示，上午3到5點是最想睡覺的時段，交通部竟鼓勵駕駛人在這兩小時內趕完車程；民眾過去已習慣晚間11點到上午6點免收費，並依此安排出遊行程，如果交通部擔心夜間開車會增加交通事故，可以請高公局加強管制。

鄭寶清也指出，免收費時段改來改去、換來換去，民眾印象很不好，大家都知道部長用心良苦，但是3到5點最疲倦的時候，叫人在最累的時候開車不是很奇怪嗎？建議恢復四天凌晨0時到上午6點，這也是人民的小確幸，希望交通部不要任意收回。

立委林俊憲也批，開放上午3點到5點免收費等於沒開放一樣，並問賀陳旦是不是擔心全部取消會被外界責罵，所以才開放3點到5點？

交通部長賀陳旦表示，夜間國道肇事率是其他時段的3倍，基於安全考量，政府不應該用夜間免收費時段鼓勵用路人在該時段開車，目前的時段是經過1年的規畫討論出來的，絕對不是突發奇想，除了維護駕駛人行車安全，也希望能分散車流。