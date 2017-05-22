免收費時段改來改去 交長：晚上就是要收費
2017-05-22 10:26
〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通委員會今天安排端午節連假交通運輸計畫報告，多位立委對交通部提出的國道免收費時段不滿意。立委趙正宇表示，上午3點到5點是一天中最想睡覺的時候，交通部反而鼓勵民眾這時候上國道，有道理嗎？立委鄭寶清也說，免收費時段改來改去，給民眾的觀感很差，建議交通部統一收費時段。交通部長賀陳旦則表示，該政策希望民眾能了解晚上就是要收費，不要有僥倖心態。
交通部表示，端午疏運期間5月27日、30日凌晨0點到5點及28日、29日上午3點到5點實施國道全線暫停收費，國3新竹至燕巢系統單一費率8折收費。
趙正宇表示，上午3到5點是最想睡覺的時段，交通部竟鼓勵駕駛人在這兩小時內趕完車程；民眾過去已習慣晚間11點到上午6點免收費，並依此安排出遊行程，如果交通部擔心夜間開車會增加交通事故，可以請高公局加強管制。
鄭寶清也指出，免收費時段改來改去、換來換去，民眾印象很不好，大家都知道部長用心良苦，但是3到5點最疲倦的時候，叫人在最累的時候開車不是很奇怪嗎？建議恢復四天凌晨0時到上午6點，這也是人民的小確幸，希望交通部不要任意收回。
立委林俊憲也批，開放上午3點到5點免收費等於沒開放一樣，並問賀陳旦是不是擔心全部取消會被外界責罵，所以才開放3點到5點？
交通部長賀陳旦表示，夜間國道肇事率是其他時段的3倍，基於安全考量，政府不應該用夜間免收費時段鼓勵用路人在該時段開車，目前的時段是經過1年的規畫討論出來的，絕對不是突發奇想，除了維護駕駛人行車安全，也希望能分散車流。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 中國函告各國 不准台灣省參加WHA
- 沒他就沒「賀歲帝」 這貴人比豬哥亮早走一步
- 〈上班一族5月徵文〉吃虧不是占便宜
- 自由廣場》GLP實驗室 毒化局爭取納稅人信心的關鍵
- 連發32年獎學金 里長黃文秋有愛
- 中國共享單車崛起 老車廠面帶愁容
- 大蒜、洋蔥抗癌？ 營養師：爆香過頭易致癌
- 公民參與式預算 草屯選出六提案
- 機師值勤疑似打瞌睡 虎航證實確有此事
- 日本驚見台女奧客 怒嗆店員「不要廢話、妳滾」
- 來不及送出的禮物 豬哥亮過世前夕謝金晶準備了...
- 〈親子會客室〉慢飛天使 終將高飛
- 瞞著老公夾娃娃 妻挨告通姦無罪
- 獲利倒退嚕 立院有意見
- 《東京觀察》浪費一手好牌 蔡總統怕什麼?
- 川普促穆斯林國家 團結孤立伊朗
- 〈戀愛絮語〉結菊
- 郭書瑤賞臭臉 《通靈少女》最佳綠葉是「他」
- 前進南投義賣 橫山國小糖果粽賣光
- 99歲史明出院了！網PO「好哩加在」報平安
- 國泰航空今宣布裁員600人 管理階層被砍25％
- 中國特務滲透台灣 間接掌握美情蒐
- 三鳳中街封街綁粽 花媽捧場帶頭包
- 自由談》防「洪」成功，卻出現「你」…
- 自由廣場》政大現場 從〈安息歌〉談蔣銅像
- 江辰晏投7場 本季仍未開胡
- 15歲少女派對喝醉 讓人在乳溝刺男性生殖器圖案
- 神力女超人不識猛男 無感潘恩裸秀八塊肌
- ＷＨＯ宣達團 突襲中國外館抗議
- （專訪）談金馬特別貢獻獎 小野：不能小看豬哥亮
- 自由共和國》譚慎格（John J. Tkacik）／定義川普總統「我們的『一個中國』政策」
- FTISLAND老么組 尬場BTOB瘋《鬼怪》
- 書劍集》就是政府的場子
- 新竹競走女孩 扭出台灣第一金
- 〈熱門族群〉缺貨效應 被動元件要旺到年底
- 來自天方的仙工 故宮南院展南亞美玉
- 材料都變貴 肉粽1顆成本漲5元
- 內太空浮光掠影─泰國蘇梅島潛水記
- 雙B跑車揪團飆速 「開320還被超車」
- 違停拒盤查 紗布男嗆聲襲警
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：免收費時段改來改去 交長：晚上就是要收費
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分