陸委會組改 蒙藏不併入
2017-05-22 09:24
〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院司法及法制委員會今天將審查「大陸委員會組織法草案」，擬將現行的3位政務副主委改制為2政務、1常務；且未來裁撤掉的蒙藏委員會，也只會併入部分業務。
馬政府任內推動的行政院組織再造工程，在任期結束前還剩內政部、經濟及能源部、交通及建設部、農業部、環境資源部、陸委會等6個部會的組改法案尚未處理；相關草案也在政黨輪替後，由行政院撤回。甚至在前朝任內三讀通過、擬於去年7月掛牌的海洋委員會，也在去年3月遭甫上任的新國會決議暫緩施行。
「陸委會組織法草案」是林全內閣上任至今，唯一重新提出的組改方案。與馬政府版草案相同的是，3位政務副主委（其中1位為特任）將改制為2政務、1常務。
陸委會此獨樹一格的制度，早在1990年創設時，就遭朝野立委抨擊是「馬英九條款」，獨厚創會副主委馬英九。首任主委施啟揚還曾為此在立法院駁斥，這是因事設職，而非因人設事。
而與馬政府版草案不同之處在於，除「台灣地區與大陸地區人民關係條例」必須全名引述以外，法條內容與說明欄，均直接採用「兩岸」取代「台灣地區與大陸地區」。
此外，馬政府原規劃把蒙藏委員會併入陸委會，分設蒙事司、藏事司，而將陸委會的掌理事項納入蒙藏事務；林全版草案則予以刪除。
國民黨立委吳志揚詢問，未來的蒙藏事務將如何處理？陸委會主委張小月答覆，這會依據業務性質來處理，是由行政院進行整體規劃。
立法院民進黨團書記長李俊俋說明，民進黨過去就反對直接將蒙藏會併入陸委會；未來會依蒙藏會的業務性質，分別移撥到文化部、外交部、內政部移民署、陸委會，更動的層級最高只是「科」，所以不會見諸於組織法，只要修正各機關的處務規程即可。
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