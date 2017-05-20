家鄉草屯投票率7成 吳敦義囊括77％選票

2017-05-20 18:49

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕國民黨主席候選人之一吳敦義，其出生地南投縣草屯鎮的國民黨員給足面子，投票率高達70.1%，而他獲得938票，囊括77.7%的選票。鎮黨部主委簡景賢說，鄉親認真為吳敦義拉票、催票，原先就預設投票率要70％，大家努力下終於達標。

吳敦義在競選國民黨主席期間，回南投縣造勢的次數極少，且都在南投市並未回故鄉草屯鎮，惟地方鄉親大力拉票、固票，今日黨部小組長更電話催促黨員投票，期望能達成預設的7成投票率。

草屯鎮包括黃復興黨部的黨員，選舉人數是1720人，而投票人數為1206名，其中有3票為廢票，投票率達70.1%，比預設的70%的投票率高出一點，簡景賢說：「總算有達標，可以鬆一口氣。」。

下午4點後進行開票，設在國民黨草屯鎮黨部開票所聚集不少關心選情的黨員，吳敦義一路領先，開票結果，他獲得938票，郝龍斌和洪秀柱更為109和105票，韓國瑜和詹啟賢則各得26和25票，潘維剛為0票。