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國民黨選舉 平鎮區黨部投票所爆重複投票爭議

2017-05-20  17:45

〔記者周敏鴻／桃園報導〕中國國民黨主席選舉登場，桃園市共設置36處投票所，其中平鎮區黨部設置的投票所，遭檢舉有選務人員疑似重複投票、且投到第3次才被制止。目前黨部開票作業如常進行，將待選舉結束後，再比對選票與選舉人名冊進一步釐清。

多位選舉監票人員，檢舉一位女性選務人員疑似上午投了1次票、午後投了第2次票，下午3點多又要再投第3次票，才被制止。被指控的女性選務人員，矢口否認重複投票。

國民黨黨部人員初步調查後說明，女性選務人員上午8點左右抵達投票所後，先領票、完成投票，就開始負責核對身分、發選票給投票人的工作，下午2點多，女性選務人員的鄰居前來投票，順口問她：「妳投票了沒？」女性選務人員疑因忘了自己投過票，又要拿票再投，隨即遭到制止，並未重複投票。

至於女性選務人員被指控第3次投票時才遭到制止，黨部人員說，若不是烏龍爆料，就是有心人士刻意操作，但為了消弭外界疑慮，將待開完票後，比對選票與選舉人名冊進一步釐清，若選務人員確實重複投票，將依偽造文書對她提出告訴，並交由選監委員會討論後續的處置方法。

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  • 平鎮區黨部投票所爆選務人員重複投票爭議，許多黨員前來關切。（記者周敏鴻攝）

    平鎮區黨部投票所爆選務人員重複投票爭議，許多黨員前來關切。（記者周敏鴻攝）

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