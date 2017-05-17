國際不再恐同日 林昶佐臉書貼兩男熱吻照

時代力量立委林昶佐於臉書放上與工作夥伴親吻的照片，聲援各種性別傾向的人。（翻攝自林昶佐 Freddy Lim臉書）

2017-05-17 16:03

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委林昶佐今日於臉書發文，表示今天為聯合國的「國際不再恐同日（IDAHOT）」，表示台灣曾因為同性戀遭汙名而發生過許多悲劇，期許衛福部、教育部及各地方教育局能堅持性別平等的精神與價值，並在臉書貼上與工作夥伴的男男激吻照。

林昶佐表示，1990年的五月十七日，WHO將同性戀視為正常且自然的行為，正式從精神病中除名。但2000年時台灣發生少年葉永鋕因為不同的性別氣質遭受霸凌，最後離開人世的悲劇，此社會事件加速了性別平等教育法的推動，並於2004年正式訂立。然而，至今卻仍有特定團體宣稱同性戀是骯髒有病的、不正常要接受治療，甚至干涉衛福部醫療及校園性別平等教育的工作，完全違反了性別平等的價值。

林昶佐認為，這個世界上，不該有人應該因為性別、性傾向、性別氣質而被霸凌、遭受不公平的待遇。希望衛福部、教育部及各地方教育局能秉持「國際不再恐同日」的精神，堅持性別平等教育法的原則，各級政府也應該要堅守性別平等的價值。最後於臉書貼上親吻男性工作夥伴的照片，以行動支援各種性別傾向的人們。