張藥房要原址重建 劉政鴻這樣說...

2017-05-17 12:31

〔即時新聞／綜合報導〕苗栗大埔開發案昨簽訂和解書草本，內政部長葉俊榮表示，張藥房將原地重建，重建與賠償費用約200萬元，將由苗栗縣府及內政部共同承擔，最快明年6月可完工。

在任內強拆張藥房的前苗栗縣長劉政鴻今受訪強調：「地方政府依法行政，中央政府怎能出爾反爾。」諷刺地說：「那以後都委會都不用開了，直接交由總統或行政院長核定就好。」

根據《蘋果日報》報導，劉政鴻指出，當初苗栗縣政府是奉內政部都委會的多次決議依法執行，但昨天聽到內政部宣誓要「原址重建」，自己很難接受。劉政鴻強調，苗栗縣政府在這案子上只負責執行，如果以後都市計畫的案子都這樣反反覆覆，國家怎麼負責？

劉政鴻也提到，都委會委員審議的時候應該注意到交通安全，一邊四線道、一邊兩線道，張藥房的屋子形成道路轉彎死角，都委會委員在審議的時候責任非常重大，「誰核定誰負責，要對得起自己良心」。

另外，張森文遺孀彭秀春昨回到「張藥房」舊址，媒體問到「會不會恨劉政鴻」，她僅表示「現在心中只有愛」，要用愛來化解，也希望能完成丈夫的遺願，順利重建藥房。