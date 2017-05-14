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李明哲案未有下文 民團求援美國國會
2017-05-14 13:59
〔記者林良昇／台北報導〕我國非政府組織工作者李明哲遭中國政府依國安為由，「被失蹤」57天，李明哲國際救援小組今將前往美國華府，拜會相關NGO團體，並向美國國會請求援助。
李明哲國際救援小組發出行前聲明表示，李明哲在中國被失蹤已經57天，他被囚禁何地，狀況如何，依然是一個謎團。政府目前也束手無策，他們只好尋求國際救援，一如台灣仍處於白色恐怖時代的美麗島事件的國際救援⼀樣。
救援小組強調，中國國台辦一再表示李明哲正在接受「危害國家安全活動調查」。但任何信仰人權價值的人都理解，分享台灣民主經驗，關切中國民主化和幫助管理公義基金救助中國受迫害的貧困家庭，這樣的人道活動並不涉及危害國家安全。
救援小組指出，李明哲被失蹤以來，唯一確切的訊息是經國台辦正式委任的掮客李俊敏所傳達的：「李明哲是廣東地方情治人員『走鐘』，為了新法『NGO管理辦法』的『業績』錯捕了李明哲。」其餘沒有任何訊息。
救援小組表示，由於兩岸關係已完全中斷，他們完全了解並諒解台灣政府在李明哲被失蹤事件中，無能也無力的窘境，他們只有靠自己進行國際救援；此次赴美的經費完全由小組成員自行負擔，沒有政府贊助，沒有使用任何公帑。
救援小組指出，情況不明，前途坎坷，但他們不會放棄任何希望。他們的第一站計劃到華府拜會NGO團體，並向美國國會請求援助。據了解，救援小組今將搭機赴美，李明哲妻子李凈瑜也會前往，預計在美國停留4至5天。
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