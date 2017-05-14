與漢光演習同步 太平島24日起實彈射擊3天
2017-05-14 11:17
太平島將在本月24日到26日進行連續3天的環島實彈射擊演練，時間點剛好與國軍漢光演習重疊。圖為太平島守軍進行120迫砲射擊演練。（資料照，記者羅添斌攝）
〔記者羅添斌／台北報導〕國軍今年漢光演習實兵操演將在本月22至26日舉行，巧的是，位在南沙的太平島，也將在本月24日至26日，進行為期3天的「環島海域實彈射擊」，由海巡署官兵駐守的太平島，是否與國軍同步進行漢光演習操演，以及是否會藉此機會進行新式武器系統的實地實彈測試，引發各界關注。
根據海巡署發出的射擊通告指出，海巡署南部地區巡防局將在本月24日至26日，在南沙太平島進行環島海域軍事操演，為策安全，南巡局已請各相關單位立即轉知轄屬漁民（船），於這段期間出海作業時，應避開實彈射擊的危險區域，以維航安。
對於實彈射擊時機與國軍漢光演習重疊，是否也要進行相關演練？軍方官員今天對此不做評論；海巡署則說，這是太平島每季定期的防護射擊，射擊的武器及彈藥，都是依年度訓練計畫規劃射擊。
太平島目前防護主力，為120迫砲及40高砲、AT-4反裝甲火箭及單兵輕兵器等火力，由於南海周邊國家不斷擴充軍力，已讓我國政府警覺到必須強化太平島的防衛戰力，國防部日前證實，已向海巡署提出強化太平島戰力的17項具體建議，包括由海巡署採購中科院研製完成的「鋼鏾火箭彈系統」、可遠距操作的雙管20機砲系統、換裝新式「紅隼」反裝甲火箭，以及在太平島上部署中型及小型無人機等等。
至於是否會在此次連續3天的環島海域實彈射擊操演中，對軍方建議採購的新式武器系統進行實地、實彈射擊測試，軍方及海巡署都不予評論。
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