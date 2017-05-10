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人事圈選權遭質疑？ 邱太三聲明：改革不是盲人摸象

2017-05-10  16:58

〔記者張文川／台北報導〕司法改革國是會議第3組委員、成功大學法律系教授李佳玟，日前投書媒體質疑同組委員、法務部長邱太三對於檢察長人事圈選權的態度不一，邱太三今天在第3組會議上，當場宣讀4點聲明還擊：「改革不能是盲人摸象」，司法改革要立基於對現狀問題的全面理解，不能一廂情願或過度美化地獨創新制，更不能拿國人當白老鼠做試驗。

李佳玟日前投書指出「身為司改國是會議的同組委員，在開會過程中，充分感受到邱部長的耍賴功力」，「在討論法務部長對於檢察人事的圈選權時，邱部長有時說他不喜歡有圈選權，點頭同意讓主任檢察官以票選方式產生；有時他又對於人事圈選權寸步不讓，逼問提案者要是檢察官票選選出來的檢察長他都不滿意，他一定要接受嗎？邱部長每次的發言，乍聽都會覺得頗有道理，但合在一起卻讓人困惑：邱部長到底是喜歡還是討厭檢察人事圈選權？」

邱太三今在會議開始不久，即起身發言，唸出預擬的手寫4點聲明：

4點聲明

1.對不同意見或反對者的惡意抹黑或人身攻擊，仍然無法正當化你的主張或論點。

2.改革是要立基於對現狀問題的全面認知與理解，不能以「盲人摸象式」自以為他所了解的就是全部，就如醫生病因診斷錯誤，則再好的藥方或手術，只是加速病情惡化甚至死亡。

3.改革的方案如引用或參考外國制度或經驗時，最好要有法社會學的比較研究。如自己獨創時，則不能一廂情願或過度美化，不能無視於方案應有的前提條件與基本配套，更不能拿國人當白老鼠做試驗。

4.對於司改，我不是追求夢想的改革者，更不是要求一步到位的革命者，我只期求在務實可行的改變過程中，存有更多進步的理念與價值，因為，畢竟法是一種文化現象，是社會生活實踐的產物，是人性的實現與對象化，也是法律自身的一種進化過程。

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  • 人事圈選權遭質疑？邱太三聲明：改革不是盲人摸象。（資料照，記者黃耀徵攝）

    人事圈選權遭質疑？邱太三聲明：改革不是盲人摸象。（資料照，記者黃耀徵攝）

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