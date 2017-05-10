參與國際組織受挫 民進黨推全球計畫跟各國「搏感情」
2017-05-10 12:39
〔記者蘇芳禾／台北報導〕台灣欲參與世界衛生組織等國際組織老是受到中國杯葛，民進黨國際部推動「全球角落」，每月邀請各國駐台單位跟民進黨交流，國際部主任羅致政說，國際政治是現實的，民進黨儘可能用政黨力量補足這一塊，希望透過這個平台，拉近與這些國家距離。羅致政也透露，歐盟、英、法、德國代表都對這個構想表示歡迎，並且有意願到黨部做交流。如果各國代表處願意，也不排除用直播或擴大參與的方式，讓一般民眾也可以參加。
羅致政指出，民進黨希望透過靜態展覽和動態講座，每個月向黨工介紹一個國家，希望透過活動讓黨工了解國際議題，也希望鼓勵同仁積極參與國際交流，也拉近各國駐台代表關係，變成常態互動往來，並且傳遞各國代表處的活動給民眾，讓這些活動不限於外交單位之間，讓一般民眾也可以了解這些國家跟台灣的關係。
「全球角落」（Global Corner）第一個月選定歐盟為主題，羅致政也特別感謝歐盟駐台代表處的協助佈展。國際部副主任陳俞融說，未來每個月會選定不同國家，做政經情勢的交流分析，也透過各代表處和大使館交流，提升民進黨國際形象。
據透露，國際自由聯盟今年8月會在台灣舉辦婦女大會，屆時各國政黨婦女領袖都會到台灣來，下年度民進黨也會擔任亞洲自由民主聯盟主席。
被問到是否透過這些交流來補強台灣無法進入國際組織的困境？羅致政回應，民進黨透過各種管道，跟我們友好國家的政黨，在其國會、媒體替台灣發聲。但國際政治現實還是要回到政治場域，盡可能用政黨外交補足這一塊。
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