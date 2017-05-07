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參與WHA倒數 蔡英文八度「推」文喊話 高雄新堀江傳槍響1人倒地 警方已到現場
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參與WHA倒數 蔡英文八度「推」文喊話

世界衛生大會將在5月22日於瑞士日內瓦舉行，網路報名將在明日截止，但我國至今未收到邀請函。總統蔡英文今又在推特發文，向國際喊話指出台灣在全球醫療上的重要性，最後還用主題標籤寫下LeaveNoOneBehind（不遺漏任何人）。（取自蔡英文推特）

2017-05-07  19:08

〔記者鍾麗華／台北報導〕世界衛生大會（WHA）5月22日於瑞士日內瓦舉行，網路報名明日截止，但我國至今未收到邀請函。總統蔡英文今在推特發文，向國際喊話指出台灣在全球醫療上的重要性，最後還用主題標籤寫下LeaveNoOneBehind（不遺漏任何人）。

為了參加WHA，政府希望以總統規格向國際喊話支持台灣加入WHA，蔡英文上週已七度在推特推文，強調台灣不該被排除在WHA之外。

蔡英文總統今天再度於推特貼上一則名為「Second Chance - 最好的禮物」短片，描述一個小女孩13個月大時在台灣醫療團隊協助下，接受肝臟移植健康長大的故事。蔡英文說，「台灣努力讓世界變成一個更健康的地方，一次拯救一條生命」。

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