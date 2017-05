參與WHA倒數 蔡英文八度「推」文喊話

2017-05-07 19:08

〔記者鍾麗華/台北報導〕世界衛生大會(WHA)5月22日於瑞士日內瓦舉行,網路報名明日截止,但我國至今未收到邀請函。總統蔡英文今在推特發文,向國際喊話指出台灣在全球醫療上的重要性,最後還用主題標籤寫下LeaveNoOneBehind(不遺漏任何人)。

為了參加WHA,政府希望以總統規格向國際喊話支持台灣加入WHA,蔡英文上週已七度在推特推文,強調台灣不該被排除在WHA之外。

蔡英文總統今天再度於推特貼上一則名為「Second Chance - 最好的禮物」短片,描述一個小女孩13個月大時在台灣醫療團隊協助下,接受肝臟移植健康長大的故事。蔡英文說,「台灣努力讓世界變成一個更健康的地方,一次拯救一條生命」。

Taiwan is working to make the world a healthier place—one life at a time. #LeaveNoOneBehind https://t.co/NjahoSvSMM