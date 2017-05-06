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「電火球」火力不減！狠虧蘇嘉全：立院打架時他在納涼

2017-05-06  18:31

〔記者蘇芳禾／台北報導〕曾任屏東縣長的前行政院長蘇貞昌今天出席中華民國屏東同鄉會成立大會，「電火球」仍火力不減，狠狠虧了立法院長蘇嘉全，表示蘇現在擔任屏東同鄉會理事長剛好，「他現在最有資源，也有閒工夫，立法院打架時，他剛好在旁邊納涼，秘書也很多。」此外他也酸台下的監察院長張博雅、考試院長伍錦霖。

中華民國屏東同鄉會今天成立，立法院長蘇嘉全擔任第一屆理事長，蘇嘉全致詞時也請前行政院長蘇貞昌、考試院長伍錦霖、監察院長張博雅擔任同鄉會的榮譽會長，蘇貞昌一上台就狠虧台下三個院長。

蘇貞昌一上台就說，這個同鄉會要組起來不容易，他要給蘇嘉全恭喜，因為他現在最有資源，也有閒工夫，立法院打架時，他剛好在旁邊納涼，秘書也很多，（同鄉會）剛好有這個缺，很剛好。

蘇貞昌話鋒一轉，提到屏東人很多都在外面，北部縣市人口一直增加，這幾年屏東減少快五萬人，屏東立委因為人口減少，現在只有三席立委，以後剩下兩席，他真的很憂心。屏東很艱苦，沒有人疼惜。

蘇貞昌表示，屏東衰到不行，現在各縣市在爭取經費，陳菊、賴清德、鄭文燦都討到很多，屏東很可憐。蘇也說，大家等下不要只顧著（跟蔡英文和蘇嘉全）拍照，事情要做好，拍那張照才有價值。

蘇貞昌接著酸台下的考試院長伍錦霖和監察院長張博雅說，蔡政府要推年金改革，可是考試院卻幫它打折；蔡政府要跟國民黨討黨產，監察院又要申請大法官解釋，「監察院長不是我們屏東人（張博雅是屏東媳婦），幫她鼓掌一下！」

蘇嘉全稍早致詞時提到，屏東有11個立法委員，占了9分之1，而5院有3個院是屏東人，包括考試院、監察院、立法院。

蘇貞昌也引用這段話說，屏東有很多立委，立法院要排什麼案子，不用講場面話。「潘孟安你也當過立委，場面話不用講，講話沒有用，會做才厲害。」暗指屏東如果想要過什麼法案，不要嘴巴說，而應該實際做。

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  • 蘇貞昌參加屏東同鄉會時，火力全開，狠酸台下的立法院長蘇嘉全、監察院長張博雅、考試院長伍錦霖。（記者蘇芳禾攝）

    蘇貞昌參加屏東同鄉會時，火力全開，狠酸台下的立法院長蘇嘉全、監察院長張博雅、考試院長伍錦霖。（記者蘇芳禾攝）

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