專法被廢 中華民國紅十字會擬提行政訴訟、申請釋憲
〔記者陳炳宏／台北報導〕針對中華民國紅十字會專法遭廢除一事，紅十字會今天表示，已經向台北高等行政法院提起「預防性不作為訴訟」，也已申請釋憲。
紅十字會秘書長張寶輝表示，紅十字會是屬於國家社會的重要資產，是社會大眾的公共財，去年中華民國紅十字會專法遭立法院廢止，為了避免公共利益遭受不當使用、無法回復，所以紅十字會採取了兩大措施，包括向主管機關內政部提出「預防性不作為訴訟」 行政訴訟。
張寶輝表示，「預防性不作為訴訟」有3個訴求，包括廢法之後不能撤銷「中華民國紅十字會」在內政部根據人民團體法所做的登記；其次根據專法第二條規定，國內紅十字會不管是本會或分會都是法人，內政部不能撤銷法人資格，更不得宣布解散。
第三則是要求內政部不得允許中華民國紅十字會以外任何單位或民眾，申請中華民國紅十字會或台灣紅十字會等名稱。
張寶輝指出，專法廢除後，先後已經有5個單位向內政部提出紅十字會相關名稱的申請，這已經違反國際紅十字會一國一紅十字會的原則，雖然內政部在法庭內承諾不會允許其他紅十字會名稱的申請，但訴訟仍在進行中，將在5月25日宣判。
另外，張寶輝也強調，紅十字會認為專法遭廢除是違憲，台灣是全世界第一個也是唯一一個把紅十字會專法廢除的國家，當初是因為要成立紅十字會參與國際紅十字會人道救援工作才設立專法，現在被廢止，有違反憲法第141條遵守國際條約維持憲政安定規定的疑慮，該法也規定保障人民生存權、與比例原則，張寶輝說，如果立法院認為專法有問題，應該是修法，而非廢除，且新的法未出來之前，怎可廢除。
張寶輝說，過去台灣一向積極參與國際人道救援，所以八仙塵爆一發生，紅十字會將相關情形貼上網後，立刻獲得來自世界各國的人工敷料支援。
張寶輝也舉0206南台震災為例，立即湧入1億8000多萬來自美國、日本、韓國、中國等多國紅十字會捐款，而最近日本第二波南台地震捐款也剛剛匯到。
張寶輝說，一年多來紅十字會的社區自主防災也獲得美國紅十字會認同，並指定捐款協助。
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標題：專法被廢 中華民國紅十字會擬提行政訴訟、申請釋憲
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