議員爆世大運志工不足全局停休 市府：已培訓2萬志工

2017-04-28 17:34

〔記者郭安家／台北報導〕世大運倒數不到4個月，但台北市議員汪志冰今爆料，柯市府預計要找1萬8千位世大運志工，如今招募不力，驚傳台北市交通局要求員工停休，且為了避免人力缺口，世大運執委會還要求各局處調派支援人力，補足志工缺口。

世大運執委會發言人楊景棠則說，預計要找1萬8千位學生、社會志工，如今已募集到2萬2千人，現在正針對文化、交通、接待、禮儀等類別志工，進行專業訓練，以前花博、聽奧因有志工參與，都讓世界驚嘆，熱情志工精神是城市進步象徵，相信世大運志工可讓全世界代表團感受台灣熱情；此外，目前已有150個國家代表團報名參加世大運。

不過，汪志冰接獲交通局員工陳情，指交通局長張哲揚在4月26日局務會議中決議，配合世大運交通業務，8月12日至9月2日世大運賽事期間，無論手邊業務或私人家庭需求，一律停止休假，引來員工不滿，向市府檢舉也石沉大海，她認為交通局這項決議有重大瑕疵，明顯罔顧員工權益。

汪志冰質疑，交通局之所以要求員工停休，來自於世大運執委會志工招募不力；世大運執委會預計培訓1萬8000名志工，但數量每日浮動，始終無法確定，為免人力缺口，執委會要求各局處調派支援人力，但志工為服務性質，賽事間若因故無法到場，各局處的支援人力得立刻補足。