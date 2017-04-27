他批台中市砍老人健保補助 網友反嗆：排富合理

2017-04-27 16:13

〔即時新聞／綜合報導〕台中市在今年限縮老人健保補助範圍，將「65歲以上老人健保免費」改為只補助低收、中低收老人。有網友痛批此舉抹煞了老人的福利，但反遭其他網友噓翻，認為「排富才是合理的」。

原先台中市府不分貧富，替全市超過6成的65歲以上老人繳交健保費，造成龐大財政負擔，預算甚至突破10億大關。因此，中市府在今年改為補助中低收入戶老人，預算大幅降至千萬元，並將多出來的經費投入長照政策。

有網友抱怨，老人一輩子拚死拚活，給一點社會福利不會怎麼樣，還批市府有錢弄柳川、捷運，卻不願花花10幾億負擔老人健保，問「難道大家都不生氣嗎」。

但這樣的說法遭到其他網友批評，留言說「排富不是很合理嗎」、「難道有錢的老人也要補助？？」、「補助健保錢也是從你口袋拿啊傻瓜」、「站在公平、合理地分配有限的福利資源，排富有其必要性。」