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戴奧辛蛋來自「鴻彰」？立委陳宜民疑衛福部又未審先判

立委陳宜民質疑衛福部又未審先判。（記者林彥彤攝）

2017-04-27  11:08

〔記者林彥彤／台北報導〕戴奧辛蛋風波未息，衛福部食藥署、行政院農委會與行政院環保署昨天公布「鴻彰」畜牧場確定雞蛋戴奧辛超標，今天國民黨立委陳宜民出席立院衛環委員會時即為鴻彰抱不平，認為成大與毒物所結果有出入，未審先判造成蛋農損失。對此衛福部部長陳時中回應，一切遵從「食安第一、透明公開」原則。

陳宜民首先指出，風險評估並不等於監測報告，當初戴奧辛蛋一開始是因成大執行風險評估時找到，發現後即報告食藥署，不過依照標準流程，食藥署因接獲後進行監測報告，不到最後流程不應該即發布新聞稿，現在結果出來，造成無辜蛋農損失慘重。

政府不僅上述未審先判，陳宜民進一步表示，昨天的結果公布又是第二次。因為從成大的檢測中，三家牧場都是檢測通過，惟農委會毒藥所做的檢測結果鴻彰牧場有超標，可是綜合而看，兩者檢驗結果是不同的，如此又怎可以直接判定鴻彰牧場就是毒蛋來源？有沒有可能再多檢驗後才發現是誤判？

陳時中回應，依據食安法規，政府有必要將資訊公開透明化，因此無論是第一次發新聞公布或是昨天結果公布等，都是為了讓資訊公開透明讓民眾知道，從「食安第一、透明公開」原則。至於判斷鴻彰牧場雞蛋戴奧辛超標則是因為驗出的化合物都符合，才有此判斷。

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  • 農委會昨天公布成大檢測結果三家牧場皆未超標。（記者林彥彤翻攝）

    農委會昨天公布成大檢測結果三家牧場皆未超標。（記者林彥彤翻攝）

  • 農委會昨天公布另一項毒物所檢測資料。（記者林彥彤翻攝）

    農委會昨天公布另一項毒物所檢測資料。（記者林彥彤翻攝）

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