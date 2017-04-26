欠稅大戶追不回 議員批挑軟柿子吃
〔記者邱奕統／桃園報導〕桃園市欠稅金額在1千萬元以上的大戶，目前共有8件，總金額高達1億9千多萬元，這8件欠稅案最久已經拖了20年，最短也欠了9年，這些年來始終追不回來，市府地方稅務局今天到市議會工作報告，多位市議員指出，一般民眾若欠稅數千元，早就被稅務局催繳甚至罰款，但卻拿這些大戶沒轍，批評稅務局「柿子挑軟的吃」；稅務局表示，這些大戶名下大都已沒有財產，會持續緊盯，並與行政執行署加強合作。
市議員呂淑真說，一般民眾若忘記繳稅，欠稅欠個幾千元，馬上就會收到催繳通知，也會被罰款，甚至被稅務局移送到行政執行署強制執行，反觀這些大戶竟然可以欠稅這麼多年，對民眾來說不公平；市議員謝彰文也說，稅務局對一般民眾毫不手軟，相較於欠稅大戶，卻顯得寬容，批評稅務局「柿子挑軟的吃」；市議員萬美玲批評，稅務局對欠稅大戶追稅的做法「太消極」。
市議員陳治文說，個人欠稅1千萬元以上、法人2千萬元以上就是大戶，因此相較一般民眾，欠稅大戶對稅收影響很大，稅務局應該積極追回；市議員陳美梅說，民眾大都守法繳稅，如果稅務局對於欠稅拿不出辦法追繳，那就會讓社會產生不繳稅也沒關係的錯誤觀念，也造成稅制不公。
市議員黃婉如說，欠稅大戶過去都會上網公告，但公告期間只限定每年7月至12月，時間一到相關訊息就無從查知，形同包庇，因此雖然有禁奢條款，但民眾並不認得這些人，碰到也無法檢舉，而稅務局人力有限，無法全天盯哨，形成漏洞，「欠全民的錢不還，相關資訊、照片就應該要完整公開，直到還錢為止」。
市議員范綱祥說，，催繳欠稅要有方法，才能收效，稅務局對欠稅的類別沒有區別說明，空有數據卻無法的對應，無法對症下藥有效催繳，如果不能清楚掌握擬定策略，就算有千名人力，一樣追不了稅。
稅務局長林延文說，這些大戶都是早期留下來的，最多甚至達13件，金額超過5億元，在積極催討下，這幾年不僅沒有新增，件數也降為8件、1億9千多萬元，目前也成立「追追追小組」，只要欠稅超過150萬元以上，就專案列管。
他說，只要欠稅不繳，都會移送行政執行署執行，若被發現隱匿財產甚至還會面臨管收，而欠稅大戶的網路公告期限是中央規定，無關包庇，未來也會與行政執行署等研議在公告欠稅大戶資訊時，一併公布照片的可行性，以供民眾辨別，避免禁奢漏洞。
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