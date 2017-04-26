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連戰近日訪中 國台辦：會面張志軍

2017-04-26  12:12

〔記者林良昇／台北報導〕中國國台辦今舉行例行新聞發布會，國台辦發言人馬曉光表示，國民黨前主席連戰近日將前往中國陝西祭祖，並將與國台辦主任張志軍會面。

媒體詢問關於連戰將至中國參訪，馬曉光指出，連戰一行人計畫於近日前往陝西祭祖，並應邀出席在山西舉辦的「海峽兩岸同胞神農炎帝故里民間拜祖典禮」活動，還將到寧夏、浙江有關省市參訪，張志軍也將與連會面。

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  • 國台辦發言人馬曉光表示，國民黨前主席連戰（見圖）近日將前往中國陝西祭祖，並將與國台辦主任張志軍會面。（資料照，記者黃耀徵攝）

    國台辦發言人馬曉光表示，國民黨前主席連戰（見圖）近日將前往中國陝西祭祖，並將與國台辦主任張志軍會面。（資料照，記者黃耀徵攝）

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