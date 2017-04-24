| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
歸仁傳工人手捲入麵包機 醫師到場搶救中
 首頁 > 政治

終審法官大縮編 司改會建議：由94人減剩21人

2017-04-24  14:25

〔記者項程鎮／台北報導〕全國司改國事會議第2組下午做出重要決議：未來金字塔形訴訟制度完成立法5年後，最高法院含院長將裁減為共14人，最高行政法院含院長裁減為7人，其次，未來最高法院和最高行政法院法官將由司法院長向立委、法官和律師及社會公正人士組成的遴選委員會提出建議人選後，由遴選委員會向總統提出應選法官名單的2倍人選，再由總統任命。

第二組召集人、前大法官林子儀指出，今天出席共18位委員，扣除召集人不投票，只有1位委員未投贊成票；據了解，最高法院院長鄭玉山未投反對票；目前最高法院、最高行政法院共有94位法官。

林子儀表示，公務員懲戒委員會雖然也是終審法院之一，但因公務員懲戒事項與監察院的互動有關，因此今天未討論公懲會的裁併問題。

廣告
  • 司改會議第二組召集人林子儀表示，第二組決議未來最高法院和最高行政法院法官裁減為21人。（記者項程鎮攝）

    司改會議第二組召集人林子儀表示，第二組決議未來最高法院和最高行政法院法官裁減為21人。（記者項程鎮攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 最高法院 最高行政法院 法官 縮編
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
蔬食✧泡菜蔬菜煎餅
養生餐✧紅麴炒飯
港式✧蠔油炒牛肉
古早味排骨這樣滷！
轉寄

標題：終審法官大縮編 司改會建議：由94人減剩21人


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月24日‧星期一‧丁酉年三月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.