終審法官大縮編 司改會建議：由94人減剩21人

2017-04-24 14:25

〔記者項程鎮／台北報導〕全國司改國事會議第2組下午做出重要決議：未來金字塔形訴訟制度完成立法5年後，最高法院含院長將裁減為共14人，最高行政法院含院長裁減為7人，其次，未來最高法院和最高行政法院法官將由司法院長向立委、法官和律師及社會公正人士組成的遴選委員會提出建議人選後，由遴選委員會向總統提出應選法官名單的2倍人選，再由總統任命。

第二組召集人、前大法官林子儀指出，今天出席共18位委員，扣除召集人不投票，只有1位委員未投贊成票；據了解，最高法院院長鄭玉山未投反對票；目前最高法院、最高行政法院共有94位法官。

林子儀表示，公務員懲戒委員會雖然也是終審法院之一，但因公務員懲戒事項與監察院的互動有關，因此今天未討論公懲會的裁併問題。