被爆遭調查 林岱樺嘆：好像1週內就變壞人

林岱樺今出面表示，自己從政16年來，卻好像1週內就變成壞人，讓她有點委屈。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-04-20 11:22

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨文傳會副主委胡文琦昨指控，行政院秘書長陳美伶至少對民進黨立委林岱樺12件的囑託案件進行調查，遭政院發言人徐國勇嚴正否認，當事人林岱樺今日出面表示，自己從政16年來，卻好像1週內就變成壞人，讓她有點委屈，呼籲行政院要調查清楚，給黨團和其他立委一個交代。

根據《風傳媒》報導，林岱樺日前接連爆出放生法案發言、關說中油人事等事件，昨日又爆出「被監控」，林岱樺今出面表示，自己也只能長嘆一聲，感受到些許委屈，但行政院已為此事做說明，相信行政院的調查。

不過林岱樺呼籲行政院應調查清楚，希望能給黨團及其他立委一個交代，林岱樺認為，目前仍寧願以個案問題去討論，也不願和高雄市長選舉作聯想。