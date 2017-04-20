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藍營年輕黨員演出「一封寄不出的信」 諷刺人頭問題嚴重

2017-04-20  11:05

〔記者施曉光／台北報導〕一群國民黨年輕新進黨員今天上午在國民黨中央黨部門口召開「一封寄不出的信」記者會，痛陳他們原想藉由參與，改變國民黨，卻未料這次選舉充斥人頭黨員，希望透過一封公開信，喚醒所有新進黨員覺醒，自己作主、拒絕人頭，不要做投票機器、橡皮圖章。

自稱去年11月才入黨的年輕黨員牛煦庭表示，他原本以為整個黨都是他的先進前輩，沒想到在他之後，又有數以萬計的人入黨，最初心想「戰友」變多，可以激勵人心，但隨著被定調原來都是人頭黨員，讓他變得焦慮又氣餒。

他說，希望透過這封信與大家對話，但卻是一封寄不出去的信，因為很多黨員數以百計，竟在同一個通訊地址，就算寄出去，也會被退件或查無此人。

這群年輕人演出行動劇，將這封公開信投入郵筒中，但一封封蓋著「查無此人」的信又從郵筒中吐出來，藉此諷刺國民黨充斥人頭黨員現象。

另一位年輕黨員鄭曉強表示，他們都是沒錢、沒權、沒有黨員名冊的新進黨員，希望六組黨魁參選人陣營，可以一起響應他們，幫忙把這封信連同自己的文宣，一起寄給所有黨員。

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