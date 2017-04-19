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台灣人才大出走 將通過辦法引進專業人才

2017-04-19  17:31

〔記者蘇芳禾／台北報導〕台灣人才逆差嚴重，去年台灣赴海外工作的專業人士達到72.4萬人，但到台灣工作的外國人不到3萬，民進黨今天召開中常會，民進黨發言人楊家俍轉述，行政院明天（20日）將通過外國專業人才延攬和僱用辦法，希望助產業引進外國專業人才。

民主進步黨今天下午舉行中常會，民進黨發言人楊家俍會後轉述，出席的行政院副院長林錫耀報告，明天行政院院會將通過外國專業優秀人才延攬和僱用辦法。

林錫耀說，台灣人才供給赤字很嚴重，以去年來說，台灣赴海外就業專業人才達到72.4萬人，外國到台灣的只有2到3萬，人才逆差很嚴重。因此，明天要通過的外國專業人才延攬和僱用辦法，希望可引進優秀人才。

林錫耀說，專業人才的薪水門檻沒改變，要達到新台幣4萬8000以上，避免影響台灣白領人士的薪水，另外專業人才分類除了過去10項還增加2項，包括補習班短期教授專門技藝人士，以及無雇主演藝表演工作人士。

此外，新政府全力發展新南向政策，林錫耀指出，去年8月1日試辦泰國和汶萊來台免簽措施達到很好效果，泰國來台觀光客增加57%，汶萊增加52%，明天院會要通過擴大免簽範圍，希望進一步吸引新南向政策範圍的國家更多人來觀光。

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  • 楊家俍進行中常會會後轉述。（記者蘇芳禾攝）

    楊家俍進行中常會會後轉述。（記者蘇芳禾攝）

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