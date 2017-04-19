陳淑華指取消健保補助 增加很多年輕人的負擔
〔記者蘇金鳳／台中報導〕社會局自今年起取消家戶應繳所得稅率在5%及5%以下的老人的健保補助，市議員陳淑華表示，取消的對象，有很多是基層的民眾，而且繳健保費，都是年輕人代繳，社會局取消，會增加年輕人負擔，呼籲恢復補助。
社會局長呂建德表示，經過清查家戶應繳所得稅率在5%及5%以下，收入都是屬於中產階級，有人年利息五萬，等於是銀行存款有350萬，甚至有人不動產是750萬，今年健保排富後省下約12億元也是用於老人家，進行社區共餐、長照等，去服務更多的老人家。
台中市過去的老人健保費補助政策，只要年滿65歲、個人綜合所得稅率在5%以下即可獲得補助，29萬老年人口中，有18萬人獲得補助，比例超過六成，社會局今年開始取消健保補助，省下約12億元。
市議員陳淑華今天表示，最近接到許多民眾陳情，自3月初，台中市滿65歲老人陸續收到健保局寄發的健保繳費單，很多原本有補助的老人，紛紛感到錯愕及不滿。
陳淑華表示，當年提出補助最原始的出發點是因為台灣的年輕人在近20年來所得沒有增加，物價卻一直飛漲，為體恤並減輕年輕人的負擔所提案的措施。
陳淑華說，這是給年輕人的「實質薪資補貼」，因為依照健保繳費制度，大多數長輩的健保都依附在工作所得及領薪資的兒女，並直接由所得中繳納或薪資轉帳扣繳。
市府今年取消補助後，陳淑華表示，便時常有民眾向她反映，取消補助感受到生活壓力。
陳淑華表示，有一位常常在公園散步運動的楊老先生說，他兒子在過年前後才因公司淡季被迫休了一陣子無薪休假，又面臨取消健保補助，很無奈。
里長們也表示，菜市場裡買菜賣菜的民眾都在反映取消健保補助的不滿。
有一位何姓女士擺攤做生意，在被地主告知要漲攤租後，剛好回家又收到她母親健保費繳費單，頓時壓力大到不行。陳淑華表示，依據社會局資料台中市取消老人健保補助受到影響的老人高達18萬人，等於是超過10多萬戶的家庭受到影響，呼籲市府恢復補助。
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