鋸銅像為何反應兩極？ 呂秋遠中肯解讀被讚爆

前北市議員李承龍鋸掉八田與一銅像引發風波。（記者王涵平翻攝）

2017-04-18 18:36

〔即時新聞／綜合報導〕烏山頭水庫八田與一銅像遭「斷頭」，有人質疑同樣是斷頭，為何有差別待遇？律師呂秋遠今天傍晚在臉書發表看法，中肯寫道「有人鋸的，是藍綠都有爭議的國民黨領袖。有人鋸的，是藍綠都接受的日本平民百姓。」

八田與一斷頭案引發關注，有部分民眾認為同樣是斷頭，為何與蔣介石銅像被斷頭的評價差很多。呂秋遠提出10論點，將兩者做對比，網友看完都表示認同。

文中提到，「有人鋸的是到處都有的雕像，連道路命名，各縣市都一樣。有人鋸的是只有一個的銅像，大多數人第一次才知道，嘉南平原的功臣長這樣。」並寫道「有人鋸的是政治上被認為充滿爭議性的獨裁者。有人鋸的是建造嘉南大圳的工程師。」

呂秋遠也指出，「有人鋸的是恨，有人鋸的是愛。」、「有人鋸的是下令炸燬河南花園口堤防，造成將近百萬人死亡的下令者。有人鋸的是建造嘉南大圳，讓水田產量增加30倍的設計者。」

他也酸鋸掉銅像的李承龍「我相信他或許以為是金田一。其實，就算是鋸的是加藤鷹，或許他也無所謂。因為，他討厭的是日本人，這個日本人究竟做過了什麼，他一點也不在乎。」