要求補正公投法《人民作主》將赴民進黨禁食

「人民作主教育基金會」發出通告指出，基金會將從4月26日起，到民進黨中央黨部前展開｢落實民主補正公投法｣禁食行動。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-04-17 13:42

〔即時新聞／綜合報導〕我國「公投法」具有過高的提案與連署門檻等制度缺陷，前民進黨主席林義雄推動成立的「人民作主教育基金會」今晨發出通告指出，基金會將從4月26日起，到民進黨中央黨部前展開｢落實民主補正公投法｣禁食行動，為期16天直到5月11日，嚴正要求立法院於5月20日前通過「公投法」的補正。

「人民作主教育基金會」今天凌晨於臉書貼文寫到「2003年11月27日，由國、親兩黨所主導的立法院通過現行『公民投票法』，充斥違反『直接民權』立法精神的條文，如：過高的提案與連署門檻、不合理的投票率規定、反民主的『公民投票審議委員會』、對公民投票事項的限制、剝奪行政機關發動公投的權利等等」

通告還指出，2016年民主進步黨在立法院贏得多數席次，社會各界信仰民主之人士也一再要求補正公投法，但1年多來，本屆立法院卻一再敷衍推託。

最後貼文寫到「人民作主教育基金會將自4月26日上午10時起，至5月11日下午3時止，至民進黨中央黨部前（中央藝文公園空地），展開為期16天的『落實民主補正公投法』24小時接力禁食行動。嚴正要求立法院應於5月20日前通過『公投法』之補正」。

這次基金會通告，由3人署名發出，分別是人民作主教育基金會董事長陳麗貴、董事兼執行長劉明新及董事林義雄。據了解，公投法修正案經立法院內政委員會審議完畢，正在等朝野協商。