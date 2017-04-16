桌球賽被改稱「中國台北隊」 網友：中國又在自慰了

中國官媒中央電視台在報導亞洲桌球錦標賽時，突然擅自將「中華台北隊」稱呼全部改成「中國台北隊」，台灣網友則酸說，中國又在自慰了。（圖截自網路）

2017-04-16 12:55

〔即時新聞／綜合報導〕第23屆亞洲桌球錦標賽近日在中國江蘇無錫舉行，但中國官媒中央電視台報導臺灣代表團相關賽事時卻出奧步，偷偷把「中華台北隊」稱呼全改成「中國台北隊」。台灣網友得知消息時則酸說，中國又在自慰了。

據《觀察者網》報導指出，在本月10日前的賽事轉播，中國央視報導中還是稱呼台灣為「中華台北隊」，但11日起，相關報導都變成「中國台北」，不僅官方微博在公佈比賽結果時把名稱改變，甚至在比賽直播時，畫面右下角也改稱「中國台北隊」，還傳出現在多家中國官媒也全面跟進。

對於中國媒體這種擅自更改名稱的做法，台灣網友則不以為然，紛紛留言酸說，「中國人又在那邊自慰了」、「誰跟你支那的？？又再自慰」、「原來改稱中國加州就可以擴大領土了」、「支那豬最會改名了」、「以為用垃圾手段，台灣人就甘心跪下來舔？當台灣人都kmter」。

另外也有網友認為，乾脆直接把名稱改為台灣隊，「台灣早就該改台灣隊了 證明中華隊就是騙局」、「反而讓台灣人認清騙局 多好啊」、「既然如此 就不要用囉 直接叫台灣」。