這縣市民進黨執政33年... 綠營人士憂變藍天

國民黨林姿妙被視為黑馬。（資料照）

2017-04-14 07:39

〔即時新聞／綜合報導〕宜蘭縣向來被民進黨視為「民主聖地」，在這地方民進黨已執政33年，不過如今傳出綠營人士擔心將「變天」，現任羅東鎮長林姿妙將代表國民黨投入2018年宜蘭縣長選舉，她的民調目前領先所有綠營表態者，讓綠營人士坦言：「宜蘭若真的變藍天，小英的臉就綠了！」

本報報導，山水民意研究公司日前完成宜蘭縣下屆縣長選舉參考民調，林姿妙大幅領先爭取民進黨提名的宜蘭市長江聰淵、立委陳歐珀，林姿妙近期已開始勤走基層，積極拉選票。

《時報周刊》報導，民進黨在宜蘭執政，已有很長一段歷史，從1981年陳定南當選宜蘭縣長以來，民進黨曾連續執政長達24年，2005年雖由國民黨呂國華奪回縣長寶座，但政權僅維繫4年，民進黨在宜蘭執政算一算總共有33年的時間。周刊也有委託民調公司艾普羅做民調，林姿妙支持率領先其他對手。綠營人士擔心：「宜蘭若真的變藍天，小英的臉就綠了！」