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試院通過「連戰條款」 副總統月退金天花板18萬

2017-04-13  20:26

〔記者吳柏緯／台北報導〕未來副總統的月退金上限就是18萬！考試院全院審查會今天下午審查銓敘部所提的「政務人員退職撫卹條例修正草案」，外界關注的「連戰條款」也在會中通過，未來依政務人員退職酬勞金給與條例辦理退職的副總統，月退所得不得超過副總統卸任禮遇條例規範的18萬元。

雖然大多數的條例都照案通過，但比照簡任級政務人員所得替代率相關的條例仍遭翻盤。

根據銓敘部所提的「政務人員退休撫卹條例修正草案」，除將特任級政務人員所得替代率從最高65％降至最高50％；比照簡任級政務人員的所得替代率從最高75％降至最高60％，優惠存款18％比照年金改革時程6年歸零外，過去依政務人員退職酬勞金給與條例辦理退職的副總統，未來月退所得不得超過副總統卸任禮遇條例規範的18萬元。

考試院表示，審查委員均認為副總統的月退金應該回歸卸任禮遇條例的相關規範，因此審查通過。不過會中對於比照簡任級政務人員的所得替代率上限，有委員認為應參考日前送出的「公務人員退休撫卹法」辦理，因此提案將上限提高至80%，並分15年逐步降至65%。

由於委員間各有不同意見，因此動用表決權。最終以贊成14票、反對5票、棄權1票的結果，通過委員所提的提案。

據悉，這項審查結果將會在下週考試院院會通過，並送出考試院。

此外，今天稍早考試院院會也通過「公教人員保險法修正草案」，將公保保險費率上限由15％調高為16％、公保養老給付明定年滿65歲才能請領，且公保保險年資可與社會保險年資併計。考試院版草案會送往行政院會銜後，再送立法院審查。

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  • 考試院全院審查會今天下午審查銓敘部所提的「政務人員退職撫卹條例修正草案」，外界關注的「連戰條款」也在會中通過。（記者吳柏緯攝）

    考試院全院審查會今天下午審查銓敘部所提的「政務人員退職撫卹條例修正草案」，外界關注的「連戰條款」也在會中通過。（記者吳柏緯攝）

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