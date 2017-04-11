李明哲案 小英要求政府優先確保人身安全

2017-04-11 16:53

〔記者李欣芳／台北報導〕針對民進黨前黨工李明哲被中國以「危害國家安全」拘留，總統府發言人黃重諺今天下午表示，對於本案，蔡英文總統非常關心並且高度重視，也要求政府各單位盡一切努力保䕶李先生權益，一切以確保李明哲先生人身安全為最優先！

黃重諺說，政府在這段期間無論是對家屬的關心協助以及與中國大陸方面的持續聯繫交涉，都全力投入，相關狀況總統也全程掌握。政府一體，沒有人在這件事情上缺席。

黨政人士表示，總統從過去擔任陸委會主委以來，對於類似的案件就非常重視，陸委會、海基會工作團隊也在相關事務的處理上相當有經驗，一切都在確保當事人人身安全的最優先原則下全力投入協助的相關工作。以本案為例，過去這段時間，包括陸委會、海基會許多工作同仁，從家屬的協助、兩岸間聯繫交涉都積極從事，諸如相關單位在協助上不積極的指控並不正確，對這些工作團隊也不公平。