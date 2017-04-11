郭台銘搭吳敦義選總統？ 洪秀柱：很有趣
2017-04-11 11:27
〔即時新聞／綜合報導〕2020總統選舉昨天傳出地方上有人提出鴻海董事長郭台銘與前副總統吳敦義搭檔的「郭吳配」說法，國民黨主席洪秀柱昨天下午拜訪台中市虎嘯中村時表示，聽到這個說法覺得很有趣。
綜合媒體報導，國民黨籍的前員林鎮長（現已改制員林市）、前彰化縣議員蔡教義在農曆年後，看到新聞有支持郭台銘選總統的聲音，認為很有道理，就自費掛布條，響應力挺郭台銘選總統，還喊出「郭吳配」，他還認為讓吳敦義協助郭台銘，在他眼底這是最十全十美。
昨天參與國民黨擬參選人政見會的國民黨副主席郝龍斌也說，他要找到能贏的候選人，民調顯示就是郭台銘。洪秀柱則表示，這是很有趣的議題，「你要誰出來選，重點是人家有沒有意願出來選阿」，所以最重要的是要看當事人的意願。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 2018北市長選舉 柯P最強對手非「賴神」？
- 提案將卸任正副總統禮遇金 砍至8萬 立委酸連戰 「領得很撐了！」
- 日本拒認沖之鳥周邊漁權 國民黨批蔡政府不吭聲
- 議員批一例一休是「么壽修法」 籲高市府暫緩稽查
- 爆馬收頂新錢逆轉判有罪 周玉蔻：我是被獵殺的女巫
網友回應
熱門新聞
- 女主播當眾揉一把 美乳冠軍險走光
- MLB》本季最尷尬失誤 軟弱滾地球清空滿壘（影音）
- 好古錐~蕭敬騰要帶獅團抓週
- 炎亞綸不替同志發聲 轉性力挺「他們」
- 台電風力機組施工 龍門村民抗爭阻擋
- （影音）分手沒說再見 徐佳瑩遭唐綺陽逼供情史認了
- 昨熱到用電量飆破表 今降溫有雷雨
- 銀膠菊肆虐彰、雲 投縣警戒
- 醫病》這季節過敏患者增4成 女大生北上念書出現氣喘
- 機位超賣趕乘客下機 亞裔男遭強行驅離濺血
- 鋒面來襲各地有雨 北台灣氣溫遽降10度
- 樂視放棄收購Vizio 瑞軒處分利益恐落空
- 「撿到」晉級 拓荒者謝雷霆
- VHQ-KY3月營收1.41億元 創歷史新高
- 〈愛情軍師團〉4～5月徵文啟事
- 不滿愛車被刮花 強國男持鐵鎚砸碎男童腦殼
- 台女星站穩最強女配角「謝謝對我這個台灣人的肯定！」
- 4/11重要財經新聞一覽
- MLB》洋基新王牌？主場開幕戰飆6.2局準完全比賽（影音）
- 投縣食安自治條例 擬嚴管核災區食品
- 高中肄業苦學 陳昭欽拚到人事處長
- 澳洲大堡礁連2年白化 近7成遭殃
- 北韓局勢緊張升溫 傳中國邊境增兵以備不測
- 紅馬-KY第一季營收17億元 年增48.6％
- 這哪招？邵雨薇豆花妹角色大亂鬥
- 大巨蛋安全工項 再核准7項施作
- 檢察官嫖幼齒「呷好逗相報」 判1年10月
- 注意！ 高鐵13日凌晨部分票務系統暫停服務
- NBA》半個菲律賓人 克拉克森未來想為菲律賓打球
- 北市》每天5人罹腸癌 6成市民未篩檢
- 家屬怒控 警和盧妻套招
- 富邦媒3月營收創同期新高 本季強打促銷活動
- 宜蘭縣冬山河清晨驚傳浮屍 警方調查
- 竹南塭內社區生態之旅 入選環保小學堂
- 嘉義城隍廟註生娘娘 首招契子
- 南加州校園槍擊 至少2死2傷
- 台電創意鐵塔競賽 首屆作品將化身地標
- 理工男自學電影 創業想當「魏德聖」
- S8三星最大機王 5.1開賣 歷代最大螢幕24,900元起 15天內不良品可換新
- 單季42次大三元 魏少獨霸NBA
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：郭台銘搭吳敦義選總統？ 洪秀柱：很有趣
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分