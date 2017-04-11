郭台銘搭吳敦義選總統？ 洪秀柱：很有趣

2017-04-11 11:27

〔即時新聞／綜合報導〕2020總統選舉昨天傳出地方上有人提出鴻海董事長郭台銘與前副總統吳敦義搭檔的「郭吳配」說法，國民黨主席洪秀柱昨天下午拜訪台中市虎嘯中村時表示，聽到這個說法覺得很有趣。

綜合媒體報導，國民黨籍的前員林鎮長（現已改制員林市）、前彰化縣議員蔡教義在農曆年後，看到新聞有支持郭台銘選總統的聲音，認為很有道理，就自費掛布條，響應力挺郭台銘選總統，還喊出「郭吳配」，他還認為讓吳敦義協助郭台銘，在他眼底這是最十全十美。

昨天參與國民黨擬參選人政見會的國民黨副主席郝龍斌也說，他要找到能贏的候選人，民調顯示就是郭台銘。洪秀柱則表示，這是很有趣的議題，「你要誰出來選，重點是人家有沒有意願出來選阿」，所以最重要的是要看當事人的意願。