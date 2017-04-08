科大校長猛傳「朴槿惠親筆信」知韓學者證實「假的」
2017-04-08 01:19
〔記者顏宏駿／彰化報導〕韓國前總統朴槿惠遭羈押，全球矚目，中部某科大曾姓創校長收到一則從網路消息，指「朴槿惠離開青瓦台，留下一封信」，該信提到朴槿惠認為「韓國的未來在中國」，校長的好友收到，懷疑其真假，立即轉傳給政大韓文系講師朱立熙鑑定，朱立熙一看就知道，這又是中國人造假的「黑心文」。
由於該名創校長在學界地位非同小可，透過他轉傳的消息，很快在學界散佈開來，Line訊息提到，韓國檢方搜索青瓦台時查到一封「朴槿惠的親筆信」，信的內容說「我叫朴槿惠，我在父親三十六歲、母親二十八歲的時候出生。我的名字是我的父親、母親和阿姨一起起的。「槿」不僅僅代表韓國的國花「無窮花」，也代表「國家」之意；「惠」代表「恩惠」。
信中還提到「我為什麼參加中國閱兵？」，主要原因是，中國是一個偉大的國家，她無疑才是我們真正的朋友，也是我們的未來。為此，我不惜一切，也要和中國走到一起！
身為知韓學者，朱立熙一看就發現此信錯誤百出，許多事件的時間點都錯誤，一看就知道是中國人寫的「黑心文」。
朱立熙在其臉書感歎，堂堂一間科大的校長，怎分不清真假，這種黑心文真的只有中國人寫得出來，連大學校長都沒有思考與判斷力，他會教出什麼樣的學生？只能說，這位校長強烈的中國意識，蒙蔽了他的眼睛。
臉書好友歎道，強國人，玻璃心，需要透過假文來增加自信。
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