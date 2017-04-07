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國民黨竹縣議員陳栢維 涉詐領300萬助理費被押
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國民黨竹縣議員陳栢維 涉詐領300萬助理費被押

2017-04-07  08:40

〔記者黃美珠／竹縣報導〕國民黨籍新竹縣議會黨團副書記長陳栢維，因為被控涉嫌詐領助理費，今早遭檢方聲押獲准。他被控涉案時間可能長達6年，以月薪4萬，年領13個半月計算，不法所得超過300萬元，疑似流向其至親。

新竹地檢署2日先動手逮捕返台掃墓的謝姓掛名助理到案。昨天清晨檢察官邱志平指揮，於上班前搜索縣議會陳栢維休息室、辦公室、以及住宅和服務處，昨天深夜當庭逮捕他後，今天聲押成功，謝男則獲檢方裁定交保40萬，限制住居。

檢方針對本案相當低調，婉拒對外說明。

新竹縣議會以總額8萬元方式，讓縣議員可以聘請2到4名助理。

知情者透露，陳栢維除了僱請胞弟擔任助理，另聘謝姓、實際在中國工作的男子掛名助理，但謝男並未實際執行議員助理工作，時間疑似長達6年。檢方以涉嫌詐領助理費等罪嫌發動偵查。

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  • 新竹縣議會國民黨團副書記長陳栢維（中）被控涉嫌詐領助理費，今天被收押。（資料照，記者黃美珠攝）

    新竹縣議會國民黨團副書記長陳栢維（中）被控涉嫌詐領助理費，今天被收押。（資料照，記者黃美珠攝）

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