八里污水市府挨罰千萬 柯P驚呼：天啊！
2017-04-06 21:35
〔即時新聞／綜合報導〕針對八里污水廠將未處理過的污水直接排入海中，新北市府今依法重罰台北市政府新台幣1200萬元，柯文哲今在出席座談會被問及此事時，驚呼「天啊！」便迅速離去。北市府工務局對此則回應，將從承包商惠民實業的保證金內扣除。
新北市環保局蒐證調查八里污水廠將未處理的污水直接排入海中一案，確定操作廠商於今（106）年2月6日、3月9日，將部分污水排入緊急排放閘門，透過海洋放流管進行海放，今依法二次各裁罰台北市府衛工處新台幣600萬元，合計1200萬元。
據《中央社》報導，柯文哲今下午參加「東區門戶計畫」說明會後，被媒體問及此事時，先是重複問題隨即驚呼「天啊」，之後便快速離去。
台北市工務局局長彭振聲對此則回應，八里污水處理廠內3年需要清理1次東、西初沉池，但承包商惠民實業卻「便宜行事」，竟直接打開閘門，讓污水流進海洋放流井，因此罰金將從惠民實業繳交的保證金扣除，且為避免類似事件再發生，也已指派3名副總工程師分別前往八里廠、迪化廠及內湖廠督導。
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