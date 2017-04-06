八里污水廠排廢水 民進黨團籲納監測、更新技術

八里污水廠爆出未處理過的污水直接排入大海，民進黨立委李俊俋（左起）、葉宜津、呂孫綾今召開記者會，呼籲主管機關負起責任，儘速處理八里污水廠問題。（記者簡榮豐攝）

2017-04-06 10:31

〔記者曾韋禎／台北報導〕新北市八里污水廠的承包商惠民實業，涉嫌趁2、3月清淤作業時，將未處理污水直接排入大海，昨遭台北市衛生下水道工程處罰處25萬元。立法院民進黨團表示環保署已準備修改辦法，規範八里污水廠應納連續自動監測，也呼籲八里、旗津這兩座年代久遠的污水廠應更新處理技術。

由惠民實業以3年7億元合約向台北市府承包經營的八里污水廠，在今年6月合約到期前，被爆料將未處理污水排入大海，昨遭北市府衛工處罰處25萬元。

立法院民進黨團幹事長葉宜津今早召開記者會指出，八里污水廠未經處理就排放廢水，不管是主管的台北市政府，或所在地的新北市政府都要處理。她指出，依現行的「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」，污水廠被視為公共事業，沒有規範要連續自動監測，而由承包商自行檢測，環保署也應立即改進。

民進黨立委呂孫綾指出，1997年啟用的八里污水廠，是行政院委託台北市政府經營，但它每天需處理來自台北市、新北市及基隆市的大量污水，政府也要檢討其定位與管理方式。

立法院民進黨團書記長李俊俋認為，新北市府至今還沒動作，這是可以依「水污染防治法」罰處2000萬元的。他表示，環保署已準備修正「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」，將污水廠納入監測。

他也呼籲，全國現有46座污水廠，就八里與旗津是使用超過20年，現已有較先進的處理技術，應予更新、改善。

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