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赴中臥底變共諜 軍情局少校王宗武判18年定讞

2017-04-01  14:08

〔記者黃欣柏／台北報導〕國防部軍情局少校王宗武，20多年前被派往中國臥底情蒐，卻遭對岸策反變為共諜，還返台吸收前軍情局上校情報官林翰，將軍情局敵後情報員名單洩漏給中方。高等法院認定王、林惡性重大，去年各將兩人判刑18年、6年，最高法院駁回上訴，全案定讞。

檢調調查，王宗武於1992年至1994年間，陸續被軍情局派赴中國4次，中國情治單位獲悉其為我國軍情局敵後工作情報人員後，布局將王吸收，王不僅將在軍情局獲悉的情報告知中方，還返台發展組織，2013年間吸收剛從軍情局退伍的上校林翰，兩人提供情報可獲約1萬美元以上酬勞，每年還有1萬到3萬美元的「底薪」。

全案偵查期間，王宗武坦承吸收林翰為下線，但辯稱是因身分曝光才身不由己；林翰雖坦承收賄，但也辯稱中國早就掌握部分軍事機密，行為不算洩密。

高院去年9月認定兩人危害國家安全甚鉅，行為至少涉及10項罪行，最後依「為敵人從事間諜活動罪」、「洩漏國防秘密消息罪」、「違背職務收賄」等3項重罪論處，其中王宗武若個別論罪，共被判處74年6月徒刑，合併應執行18年。

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  • 軍情局少校王宗武奉派赴中臥底卻遭策反，最高法院維持二審判刑18年徒刑定讞。（資料照）

    軍情局少校王宗武奉派赴中臥底卻遭策反，最高法院維持二審判刑18年徒刑定讞。（資料照）

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